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3 апреля 2022, 08:30 Источник: Свободная пресса

Москва, фото: pixabay.com

У Соединенных Штатов Америки не получилось сплотить мировое сообщество против России. Большая часть мира не заинтересована в присоединении к возглавляемой США кампании по изоляции России. Эту тему в своей статье поднял журналист американского издания Foreign Policy Колум Линч.

В публикации журнала говорится, что «кроме ближайших друзей и военных союзников Соединенных Штатов на Западе и в Восточной Азии, большая часть мира не заинтересована в присоединении к возглавляемой США кампании по изоляции России».

Как написал Личн, многие страны мира не готовы отказывать от своих исторических связей с Москвой.

По его мнению, из-за опасения, «что экономическая блокада России причинит сильный ущерб им самим, вызвав рост цен на продовольствие и топливо и посеяв семена для еще большего голода и нестабильности в пределах их собственных границ».

Журналист подчеркнул, что многие страны недовольны политикой США, а ключевые страны Азии и Африки пытаются поддерживать хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой.

«Нигде двойственность отношения не была столь очевидной, как на Ближнем Востоке, где ключевые стратегические союзники США Израиль, ОАЭ и Саудовская Аравия воспротивились призывам Штатов изолировать Россию и присоединиться к американским санкциям против нее», — пишет автор статьи.

США также не стала поддерживать Индия. Представители Индии не проголосовали за антироссийскую резолюцию в ООН, и сейчас власти ведут переговоры об импорте российской нефти.

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу ранее заявил, что страны Ближнего востока «предали» Соединённые Штаты.