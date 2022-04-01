Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу: страны Персидского залива «предали» США

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1 апреля 2022, 17:28 Источник: Live 24

Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу заявил, что страны Ближнего востока «предали» Соединённые Штаты, сообщает Live 24.

Белый Дом считал Саудовскую Аравию, ОАЭ, Израиль и другие страны Ближнего Востока своими партнёрами, однако они «предали» Америку, подчеркнул Бендоу в колонке для издания The American Conservative. Он также упомянул, как ОАЭ отказались от телефонных переговоров с Джозефом Байденом. Глава Белого дома хотел просить руководство стран Персидского залива о помощи в противостоянии России. Но лидеры стран Персидского залива поддержали российского президента Владимира Путина.

Бендоу считает, что эти страны фактически предпочли США Россию.