Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу: страны Персидского залива «предали» США

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу заявил, что страны Ближнего востока «предали» Соединённые Штаты, сообщает Live 24.
Белый Дом считал Саудовскую Аравию, ОАЭ, Израиль и другие страны Ближнего Востока своими партнёрами, однако они «предали» Америку, подчеркнул Бендоу в колонке для издания The American Conservative. Он также упомянул, как ОАЭ отказались от телефонных переговоров с Джозефом Байденом. Глава Белого дома хотел просить руководство стран Персидского залива о помощи в противостоянии России. Но лидеры стран Персидского залива поддержали российского президента Владимира Путина.
Бендоу считает, что эти страны фактически предпочли США Россию.