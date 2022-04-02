«Фобос»: к вечеру воскресенья высота снежного покрова в Москве может вырасти до 20 сантиметров

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2 апреля 2022, 22:44 Источник: АГН "Москва"

Снегопад в Москве, Роман Денисов/globallook.com

Центр погоды «Фобос» предупредил, что из-за сильного снегопада, который продлится в течение всего воскресенья, высота снежного покрова в столице может достичь 20 сантиметров.

В сообщении центра погоды говорится, что снегопады, подобные тому, что начался в Москве в субботу, случаются в начале апреля достаточно редко: раз в 16-18 лет.

«Расчеты показывают, что если сегодня утром высота снежного покрова в столице составляла от 6 до 10 см, то к моменту прекращения снегопадов, вечером в воскресенье, она может увеличится до 15-20 см, что на 20-30% выше положенного по климату», - говорится в сообщении «Фобоса».

Сильный снегопад принес в столицу циклонический вихрь «Катарина». В ночь на воскресенье его центр пройдет вдоль южных границ Московской области, а к концу выходных будет уже в районе Вятки.