Песков назвал Урганта и Собчак патриотами России и призвал не записывать их в «пятую колонну»

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2 апреля 2022, 21:29 Источник: ТАСС

Иван Ургант, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-24» призвал не причислять к врагам государства и не записывать в «пятую колонну» всех людей, которые с началом спецоперации покинули страну.

«У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что едет в длительный отпуск. Все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», - сказал Песков.

В частности, он назвал Ивана Урганта «большим патриотом», добавив, что это относится и к Ксении Собчак, и многим другим.

«Не нужно клеветать на людей и записывать их в «пятую колонну», - призвал Песков.

Однако, по его мнению «есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать» на военных. Таких людей Песков назвал «врагами государства» и пообещал, что с ними оно будет бороться.