Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава публично назвал участников ВОВ - военными преступниками

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

2 апреля 2022, 18:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: депутат Сейма Латвии Янис Домбрава

Депутат Сейма Латвии Янис Домбрава (представитель партии Нацблока) с трибуны парламента назвал участников Великой Отечественной войны - военными преступниками. Более того, свое «победное» выступление он выложил в социальные сети, видимо, гордясь своим нацистским «предназначением».



«Отныне 9 мая и другие даты, прославляющие российских «оккупантов» и СССР, будут запрещены! С 1940 по 1945 годы российскими «оккупантами» совершались преступления, как военные преступления, так и преступления против человечества. В результате тех преступлений, например, население Елгавы было уничтожено на 95%, в Резекне было уничтожено 80% в результате бомбардировки действий СССР. И это абсурд, что можно праздновать какие-то события, связанные с преступлением этих российских «оккупантов». Тут Латвия! И тут нет места для прославления российских «оккупантов», - заявил Янис Домбрава.



Я слушала его прямую речь несколько раз: мне казалось, что я не все правильно понимаю… Нет! Все совершенно правильно! Уточнила у коренного носителя языка Латвии.



Представитель Нацблока Латвии, депутат Сейма Янис Домбрава назвал участников ВОВ тех, кто победил нацизм – военными преступниками!



Иными словами, не рад г-н Домбрава тому, что в мире был побежден нацизм! Он откровенно обвинил в этом людей доброй воли! И тут речь не только о русских, и речь не идет в «рамках» Латвии – нет! Тут речь о том, чтобы четко сказать – те, кто освобождал мир от нацизма – военные преступники! И все это происходит с парламентской трибуны европейского государства! Так кто сказал, что нацизма нет в Латвии?



Прошу заметить, что г-н Домбрава ясно назвал года – с 1940 по 1945!



Что получается? То, что русские, украинцы, грузины, евреи, французы, американцы, британцы, различные подполья в той же нацистской Германии, болгары, итальянцы и т. д. освобождали мир от коричневой чумы – военные преступники? И, где это в 1940, 1941, 1942 годах… были разрушены Елгава и уничтожены жители Резекне? Где факты?



Есть факты, в свободном доступе, о том, что как только нацисты вошли в Латвию, 1941 год, они стали уничтожать евреев и цыган (Холокост). Я так понимаю, что для депутата Домбравы – это «благо»?



А концлагерь Освенцим, Дахау, Саласпилс, Бухенвальд, по мнению депутата-латыша, видимо, тоже благо? А уничтоженные живьем дети, женщины, старики в латвийской деревне Аудрини – благо? А процесс над военными преступниками в Нюрнберге – «фикция»? В военном трибунале были не только «креву оккупанты» (русские оккупанты – прим.авт.), по мнению депутата Домбравы, а союзники в той страшнейшей войне – французы, британцы, американцы. И все они – военные преступники?



Зато, г-н Домбрава радостно вышагивает с цветами 16 марта и чествует латышских легионеров СС, которых называют теперь в Латвии, «борцами за независимость». Это те «борцы», которые уничтожали на чужой территории – Ленинградской, Псковской, Новгородской области мирное население! Вся информация есть в свободном доступе! В составе Ваффен СС! Кому теперь не совсем ясно, за какую независимость они выступали? За победу Третьего Рейха они выступали!



Я задавала о независимости и латышских легионеров СС вопросы латвийским историкам. Мои вопросы ставили их «в тупик»: что-то пытались объяснить, но ничего четкого, ясного, конкретного! Мол, такое время было – латыши воевали и на стороне нацистской Германии, и на стороне СССР. Разве это ответ?



Как называют в «обиходе» тех, кто поддерживает фашизм? Выродки!



Кстати, в Латвии, в официальном аспекте, на уровне правительства, на «бумаге», «считается», что 8 мая - день памяти тех, кто боролся с нацизмом, а символика, которая, на пять минут, прославляет фашистский режим Германии, считается запрещенной. Позвольте, а как тогда слова депутата Домбравы с парламентской трибуны? Как это называется?



Я хочу, как журналист, как человек доброй воли, обратиться в Следственный Комитет и лично к Александру Ивановичу Бастрыкину с публичным заявлением – дать оценку словам и действиям публичной персоны Латвии.



Речь не идет о «другом» государстве и местечковых высказываниях. Русские Латвии – крупнейшее национальное большинство в стране. Но речь идет в первую очередь о гражданах РФ с видом на жительство в Латвии. После таких слов и действий: по мнению президента Латвии Эгилса Левитса, 9 мая – праздник «оккупантов», и конкретный запрет на проведения мероприятий у памятника Освободителям в этот день.



Такие быстрые действия, которые принимаются нынче в Латвии, публичные высказывания в отношении всех русскоязычных, наталкивает многих представителей нацменьшинств к тому, что далее будет еще хуже – положение русскоязычных в Латвии.



Возможно, оценка СК РФ в аспекте международного права, законов, документов о нацистском режиме в период ВОВ (1941-1945 гг.) даст хоть какую-то ясность в таких актуальных вопросах, как прославление нацизма. Даст определенное спокойствие тем, кто уже десятилетия проживают на территории Латвии, но являются гражданами РФ с видом на жительство.



Я понимаю так, если Латвия позиционирует себя, как европейское государство и постоянно упоминаются такие слова, как демократия, многонациональность, свобода взглядов и слова, то хотелось бы, чтобы это было так, а не по принципу преамбулы президента Латвии Эгилса Левитса – Латвия только для латышей.



Я вижу очень отчетливо, что в Латвии стали «отыгрываться» на русскоязычных, на всех! Это можно понять, когда читаешь новые законопроекты, латышские СМИ, публичные высказывания националистов. Конечно, большинство латышей живут в мире и дружбе с другими национальностями, но «темп» разговора задают политики, правительство! Не простые латыши принимают законы, а парламент Латвии. И есть партии, которые националистически настроены к другим национальностям.



Я не хочу, чтобы в Латвии повторился Холокост по отношению к гражданам РФ, русскоязычным, евреям, цыганам, как это было в 1941 году! Синдром вседозволенности националистами ведет к страшнейшим событиям. Я хочу, чтобы страна, в которой я родилась жила спокойно и дружелюбно.



Сегодня я прочитала в латвийских СМИ комментарии экс-министра иностранных дел Латвии Яниса Юрканса:



«Я предвижу большие головные боли для русскоязычных латвийцев, они будут вызваны антироссийски настроенными беженцами. Сможет ли Латвия выдержать это испытание, которое будет помножено на беспрецедентную стоимость жизни, зависит от порога толерантности, от умения учиться гармонии в себе и обществе».



Мне всегда казалось, что гармония между людьми существует в Латвии… Понимание других, помощь, если надо! У меня в голове даже не возникали мысли, что в многонациональной стране, где я родилась, может так публично «развиваться» нацизм, где все, что ранее приветствовалось, увы, получило «коричневый оттенок».



Вы думаете, что я с этим вопросом не обращалась к депутатам Латвии – дать оценку. Обращалась. Ответ не особо ясен – мол, была, но не слышала, что говорил Домбрава… Мол, он высказывает свое мнение – демократия… Мол, сейчас неонацисты во всем мире «распространяются… Мол, зачем все «мешать в кучу»…



Попросить оценку у правоохранительных органов Латвии данным словам – бесполезно… Просто бесполезно! Такие случаи были и ответ всегда один – все хорошо, все правильно!



Вы только вдумайтесь, официально прославление нацизма в Латвии находится под запретом, но, что тогда происходит в парламенте?



P.S. Прямая речь (видео) депутата Сейма Латвии находится в редакции «Аргументы Недели».



Кто-то должен открыто сказать… Почему же не я?