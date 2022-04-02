Российская анимация может пострадать из-за санкций

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2 апреля 2022, 14:13 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В последние годы российская анимация добилась неплохих успехов на международных рынках. Сейчас же, из-за санкций, наши мультпроизводители оказались на пороге серьёзного кризиса.



Большинство сделок по продаже прав западным телеканалам и видеосервисам заморожены. Стало известно о некоторых случаях разрыва действующих соглашений. Под угрозой доходы студий от продажи лицензий за границу. Аниматорам также грозят проблемы с лицензионным программным обеспечением для производства мультфильмов.



«Поступают и точечные отказы от показа наших фильмов в рамках зрительских фестивалей, в то же время профессиональные смотры пока не вычеркивают наши картины, но зачастую нас просят не указывать, что фильм произведен именно в России», - сообщили в «Союзмультфильме».



Известно, что до введения санкций российский мультфильм «Маша и Медведь» стоял в эфирной сетке крупных европейских медиахолдингов, включая Rai, KIKA, France TV. Он транслировался Netflix и Amazon Prime Video, права на его персонажей покупали крупные бренды, в том числе Danone, PEZ, CROCS. Управляющий проектом «Маша и Медведь» текущие события пока никак не комментирует.



Гендиректор Megalicense Захар Назаренко полагает, что заработок российских студий от франшиз за рубежом будет сокращаться. По его словам, иностранные анимационные бренды «пока не уходят с российского рынка, а лишь поставили на паузу новые контракты».



«Производство отечественной анимационной индустрии построено на импортном программном обеспечении, которое требует ежегодных лицензионных отчислений компаниям из США, Канады, Великобритании и стран ЕС», — отметил генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев. Он не исключает, что в связи с вводимыми ограничениями на использование иностранного ПО дальнейшая работа по производству анимации в России будет затруднена или станет невозможной. В студии нашли альтернативу: Wizart Animation использует собственный софт для создания 3D-графики, и в планах — сделать это ПО открытым.



В настоящее время российские мультипликаторы изучают возможность расширения сотрудничества с азиатскими странами и Латинской Америкой.



