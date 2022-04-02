Во Владивостоке задержали руководителя дальневосточной федерации кудо

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2 апреля 2022, 09:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Приморье задержан предприниматель, являющийся по совместительству спортсменом и руководителем дальневосточной федерации кудо. Ему 58 лет, и зовут его Александр Ясин. В регионе он считается человеком известным. Но как оказалось, «лихие 90-е» всё же всплыли наружу. Ясина подозревают в создании организованной преступной группировки, занимавшейся в Приморье убийствами и грабежами. Все эти злодеяния творились бандитами в период 90-х годов. В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела против предпринимателя по факту создания устойчивой вооружённой группы и участия в ней. Считается, что Ясин был одним из четырёх главарей бандитской группировки.

В сообщении следствия говорится, что лидеры банды из ОПГ в течение длительного времени поддерживали отношения между собой, а также за денежное вознаграждение занимались обеспечением безопасности предпринимателей малого и среднего бизнеса, подконтрольных руководителю группировки. Они нападали на предпринимателей с огнестрельным оружием с целью вымогательства. Помимо всего прочего, бандиты занимались убийствами «неугодных», с целью завладения их предприятиями. Источник в правоохранительных органах поведал СМИ, что имя ОПГ звучит, как «Трифоновские». Лидер группировки был застрелен в мае 2004 года, после чего Ясин, по мнению следователей, возглавил организацию.

В ходе расследования один из фигурантов уголовного дела добровольно выдал боеприпасы и несколько единиц оружия. Помимо самого Ясина задержаны два других члена банды. Следствие сообщило, что будет настаивать на заключение подозреваемых под стражу. Получить комментарии самого горе-спортсмена так и не удалось.