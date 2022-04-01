LRT: в Литве арестовали квартиру Артема Шейнина

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1 апреля 2022, 22:11

Балтийское море, фото: pixabay.com

В Литве арестована квартира замдиректора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала, ведущего ток-шоу «Время покажет» Артема Шейнина.

LRT сообщает, что недвижимость Шейнина была заморожена службой по расследованию финансовых преступлений (FNTT). Документы направили в Реестровый центр Литвы.

Шейнин с супругой владеют недвижимостью площадью 100 квадратных метров в городе Паланга. В 2014 году цена объекта в курортном районе Паланги составляла 60 тысяч евро.

Артем Шейнин в марте 2022 года попал под санкции Евросоюза и Великобритании в связи с событиями на Украине.

Шейнин с 2016 года является ведущим ток-шоу «Время покажет», членом фонда «Академия российского телевидения», сотрудничает с Владимиром Познером по его авторскому проекту «Познер».