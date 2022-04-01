На ВДНХ с 2 по 9 апреля пройдет выставка передовых образцов белорусской и российской техники

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1 апреля 2022, 20:48

ВДНХ Фото: GlobalLook

Второго апреля на ВДНХ откроется выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса Белоруссии и России, приуроченная ко Дню единения народов двух стран.

Мероприятие пройдет на открытой площадке между павильоном №18 «Выставочно-торговый центр Республики Беларусь» и павильоном №57 «Россия - моя история».

Ведущие опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной и воздушной техники обеих стран представят такие производители, как КАМАЗ и «КАМАЗ-Мастер», Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, «Меркатор», Гомсельмаш, БелАЗ, Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, «Вертолеты России», УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Республики Беларусь.

Выставка продлится по 9 апреля.