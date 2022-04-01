Замминистра промышленности и торговли Евтухов: в России решена проблема дефицита офисной бумаги

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1 апреля 2022, 17:55 Источник: Коммерсантъ

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что в России решен вопрос с дефицитом бумаги.

Он уточнил, что проблема дефицита бумаги была связана с остановкой поставок отбеливающих химикатов из Финляндии, однако экспортеры уже нашлись в Индии и Китае. По словам Евтухова, в ближайшее время цены на бумагу снизятся, а производство придёт в норму.

Уже сейчас Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, который ранее приостанавливал работу, заявил, что удовлетворяет около 80% заказов.

Ранее в Минпромторге заявили, что поставки офисной бумаги стабилизируются к середине апреля.