Собянин: Лифтостроительные предприятия столицы будут обеспечены заказами

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1 апреля 2022, 15:46

Фото: Global Look

В столице стартовала программа льготного кредитования промышленности. На пополнение оборотных средств и развитие выделено 10 млрд руб. Ставка для конечного заемщика составляет 15%.

Как отметил Сергей Собянин в ходе посещения Щербинского лифтостроительного завода, у ряда предприятий, которые ни в малый, ни в крупный бизнес, сейчас серьезные проблемы с оборотными средствами и инвестиционными кредитами. «Мы создали свой фонд, который как раз вот эту нишу должен закрыть. Мы довели уже кредиты до банков, чтобы начинать кредитовать такого рода предприятия, чтобы они получили по нормальной ставке оборотные средства и инвестиционные», – рассказал мэр.

По словам градоначальника, реализуемые в столице масштабные городские программы, такие как программа капитального ремонта, программа реконструкции поликлиник и реновации жилого фонда продолжатся в полном объеме. Для таких предприятий, как, например, Щербинский лифтостроительный завод, это шанс реализовывать свою продукцию, обеспечив стабильный объем заказов на годы вперед.

Сергей Собянин подчеркнул, что городские программы сокращены не будут. «Капитальный ремонт как был, так и будет. Это огромный объем поставок. Жилищное строительство будет в Москве тоже развиваться. Президент принял решение о льготной ипотеке, значит, объемы жилищного строительства будут увеличиваться, значит, требования и объемы поставок лифтов тоже будут увеличиваться», – сказал мэр. Собянин добавил, что будут запланирована реконструкция десяток поликлиник. «Это тоже дополнительные потребности в новом оборудовании. Так что завод обязательно будет работать. Предприятию надо помогать оборотными средствами, льготными субсидиями и так далее», - отметил он.

По словам генерального директора Щербинского лифтостроительного завода Антона Артемьева, продукция предприятия по своим техническим характеристикам не уступает импортным аналогам. «Тот лифт, который мы создавали в течение последних нескольких лет, способен заменить импортный аналог», - подчеркнул Артемьев.

В условиях санкций машиностроительные предприятия Москвы могут воспользоваться рядом мер поддержки, среди которых: возможность получения земельных участков по ставке 1 руб. в год в случае реализации проектов строительства новых производственных цехов или технопарков; онлайн-сервис «Подбор альтернативных поставщиков», позволяющий искать необходимые компоненты производственного цикла как среди столичных производителей, так и в странах ЕАЭС.

На федеральном уровне приняты, либо разрабатываются меры поддержки: продление сроков действия региональных льгот по налогу на прибыль, льготное кредитование системообразующих предприятий, упрощение порядка сертификации продукции, ввозимой в РФ, частичная отмена ввозных пошлин; снижение налоговой и административной нагрузки и минимального порога инвестиций в офсетные контракты с 1 млрд до 100 млн руб.; совершенствование механизма офсетов.