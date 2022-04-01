В России перенесли запуск сервиса бесконтактной оплаты СБПэй на 1 июля

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1 апреля 2022, 15:51 Источник: письмо ЦБ

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/GlobalLookPress.com

С помощью системы бесконтактной оплаты (СБПэй) россияне получат возможность расплачиваться привычным способом — с помощью телефона, однако запуск системы перенесен с 1 апреля на 1 июля, сообщается в письме ЦБ.

Над отечественной системой бесконтактной оплаты работали ЦБ и Национальная система платёжных карт (НСПК). Подразумевалось, что с помощью СБПэй граждане смогут оплачивать товары сканируя QR-код, а также с помощью платежной кнопки на сайте компании. Привязка банковской карты не понадобится — списания будут производиться прямо со счета. На данный момент в системе находится около 60 банков, большинство из которых — региональные.

Ранее для россиян отключили карту «Мир» в импортных сервисах бесконтактной оплаты, тем самым ограничив использование виртуального кошелька в целом.