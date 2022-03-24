Добавить карту «Мир» в Apple Pay теперь невозможно

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24 марта 2022, 11:14 Источник: IXBT.com

Apple Pay фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, globallookpress.com

Теперь невозможно воспользоваться и добавить карту «Мир» в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay, сообщает редакция IXBT.com.

«До этого момента карты «Мир» добавлялись без проблем, а с сегодняшнего дня это стало невозможно», — сообщили в издании. Также реакция iXBT.com нa собственном опыте убедилась в неисправности работы бесконтактно сервиса с «Миром»: нельзя ни добавить новую карту, ни воспользоваться уже имеющейся в приложении Wallet.

Ранее в пресс-службе российской платёжной системы утверждалось, что карты работают в Apple Pay без нареканий.