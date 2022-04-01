Голикова назвала ситуацию на рынке труда в РФ стабильной

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1 апреля 2022, 14:18 Источник: ТАСС

пустой офис, pixabay.com

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в пятницу, 1 апреля, что ситуация на рынке труда в Российской Федерации в настоящее время стабильна, но продолжает расти количество сотрудников в простое.

Подчеркивается также, что фиксируется увеличение числа граждан, которые трудятся в режиме неполной рабочей недели или рабочего дня.

Татьяна Голикова подчеркнула, что в связи со сложившейся ситуацией ключевой задачей российского руководства является заблаговременная организация работы всех структур, а также проведение мероприятий в целях сохранения рабочих мест и численности занятых россиян.