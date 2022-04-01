Голикова назвала ситуацию на рынке труда в РФ стабильной

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в пятницу, 1 апреля, что ситуация на рынке труда в Российской Федерации в настоящее время стабильна, но продолжает расти количество сотрудников в простое.
Подчеркивается также, что фиксируется увеличение числа граждан, которые трудятся в режиме неполной рабочей недели или рабочего дня.
Татьяна Голикова подчеркнула, что в связи со сложившейся ситуацией ключевой задачей российского руководства является заблаговременная организация работы всех структур, а также проведение мероприятий в целях сохранения рабочих мест и численности занятых россиян.