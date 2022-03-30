Замглавы Федерации профсоюзов РФ Шершуков: в России введение сокращенной рабочей недели позволит сохранить рабочие места

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30 марта 2022, 11:50 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в среду заявил, что

введение сокращенной рабочей недели может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее сообщал, что многие компании перенастраивают свои процессы и логистику из-за ухода зарубежных компаний, при этом часть сотрудников выведены в простой, но массовых увольнений не планируется. Работодатели предупредили о планах по сокращению 50 тысяч сотрудников. По данным Минтруда, всего по найму в России работают порядка 55 миллионов граждан.

Замглавы ФНПР Шершуков отметил, что при сокращении количества рабочих мест, возможно, имеет смысл вернуться теме сокращенной продолжительности рабочей недели. Он объяснил ситуацию "... Сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери зарплаты между несколькими работниками", - цитирует ТАСС Шершукова.

Он подчеркнул, что эта тема должна пройти дискуссию. По его мнению, мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики.