Снежная погода уйдёт из Москвы к концу недели

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1 апреля 2022, 12:40 Александр Крохмаль, Журналист

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Конец марта 2022 года выдался для Москвы и Московской области не слишком весенним. 25-27 марта наблюдалось резкое ухудшение погодных условий. Ветер был почти штормовым, сносящим всё на своём пути.

Температура воздуха опускалась ниже нуля, особенно ночью (до -3 градусов по Цельсию). Пронизывающий холод, снегопады и облачность стали реалиями для Московского региона. На сегодня, 1 апреля, погода тоже оставляет желать лучшего. Пасмурная погода и лежащий на улицах снег явно отталкивает нас от привычного апрельского тепла. Но наступление весны всё равно не за горами.

Специалист из «Фобос» Александр Синенков утверждает, что в ближайшие два дня мокрый снег станет реальностью. «Вечером снег начнётся уже в Москве, продлится всю ночь и большую часть дня завтра», - сообщает синоптик. Прогнозы эксперта говорят, что осадки прекратятся лишь только к воскресенью. Иными словами, ухудшение погоды закончится только к концу этой недели. Ещё до этого, метеоролог Тишковец уведомил, что 2 апреля в столице может выпасть до 14 мм мокрого снега. Это очень близко к рекорду 1972 года, когда выпало почти 16 мм.