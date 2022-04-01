В России за сутки выявили 19 164 новых случая заражения коронавирусом

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1 апреля 2022, 11:48

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки в России выявили 19 164 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пятницу, 1 апреля, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за прошедшие 24 часа госпитализированы на территории Российской Федерации были 3 754 человека с подтвержденным коронавирусом нового типа. Число госпитализаций снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 2,6 процента.

За сутки в РФ скончались 342 пациента. Выздоровели за вышеуказанный период 45 998 человек.