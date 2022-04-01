Экономист Остапкович поддержал идею Минпромторга отказаться от бумажных кассовых чеков

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1 апреля 2022, 11:32

чек, pixabay.com

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в пятницу поддержал идею Минпромторга отказаться от кассовых чеков.

Георгий Остапкович подчеркнул, что придерживается мнения Минпромторга, которое мотивируется возможным дефицитом бумаги на территории РФ.

Экономист в разговоре с RT подчеркнул, что тот факт, что граждане не будут получать на руки чеки, не несет значительной нагрузки. Кроме того, по мнению эксперта, в РФ было "уж слишком большое" использование бумаги на чеках. Остапкович заметил, что они необходимы для торгового учета, однако все данные о покупке будут сохраняться в теле кассы.