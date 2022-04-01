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Эксперт по инфобезопасности Вехов заявил, что мошенники не могут воспользоваться информацией из электронных чеков

, 10:47 Источник: Радио Sputnik

Эксперт по инфобезопасности Вехов заявил, что мошенники не могут воспользоваться информацией из электронных чеков
чеки, pixabay.com

Эксперт по информационной безопасности Виталий Вехов заявил, что мошенники не могут воспользоваться информацией, содержащейся в электронных чеках, которые предпочитают получать некоторые покупатели.

По словам Виталия Вехова, в электронных чеках нет информации, которая может заинтересовать мошенников, поскольку она является открытой и содержится также в бумажных чеках.

Эксперт сообщил в беседе с Радио Sputnik, что в таком  документе нет персональной информации, нет данных о средствах платежа или покупателе – там указаны только четыре последние цифры банковской карты. Именно поэтому вышеуказанные реквизиты невозможно использовать для мошеннических действий.

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