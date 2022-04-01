Эксперт по инфобезопасности Вехов заявил, что мошенники не могут воспользоваться информацией из электронных чеков

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1 апреля 2022, 10:47 Источник: Радио Sputnik

чеки, pixabay.com

Эксперт по информационной безопасности Виталий Вехов заявил, что мошенники не могут воспользоваться информацией, содержащейся в электронных чеках, которые предпочитают получать некоторые покупатели.

По словам Виталия Вехова, в электронных чеках нет информации, которая может заинтересовать мошенников, поскольку она является открытой и содержится также в бумажных чеках.

Эксперт сообщил в беседе с Радио Sputnik, что в таком документе нет персональной информации, нет данных о средствах платежа или покупателе – там указаны только четыре последние цифры банковской карты. Именно поэтому вышеуказанные реквизиты невозможно использовать для мошеннических действий.