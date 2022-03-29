Автоэксперт Урюков рассказал о правильном взаимодействии с мошенником на дороге

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29 марта 2022, 20:57

pixabay.com

У мошенников, занимающихся автоподставами, есть множество различных планов, как «развести» на деньги других участников движения. Но чтобы они не делали и не говорили, нужно быть уверенным и сразу вызвать ГИБДД. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков.

«Таких историй полно. Бывают ситуации, когда в пробке или на светофоре на человека откатываются и начинают требовать деньги — якобы жертва сама виновата в случившемся. Или на парковке торгового центра кто-то мимо пробегает, быстро ударяет по машине и пытается водителю доказать, что он задел человека. В любом случае преступники всегда воздействуют на психику», — объяснил Урюков.

Он также рассказал, что до того, как в России появилось ОСАГО, было немало случаев, когда злоумышленники резко перестраивались и тормозили перед автомобилем жертвы. Сейчас таких случаев можно встретить намного реже, так как мошенники боятся видеорегистраторы.

«При таких резких маневрах высок риск нарваться на водителя, у которого есть видеорегистратор. Чтобы убедиться, что за рулем находится неопытная девушка, нужно следить за человеком, это тоже не очень рентабельно для мошенников. Проще находить жертву на месте: на крупной парковке у торгового центра или аэропорта, где у человека точно не будет времени на разборки», — уверен автоэксперт.

Урюков считает, что видеорегистратор — необходимый и надежный инструмент водителя, который поможет разобраться в спорных ситуациях. Он может пригодиться не только при общении с правоохранительными органами, но и в суде. Эксперт убеждён, мошенниками необходимо сохранять спокойствие.

«Самое главное правило: когда ты движешься в своей полосе и не совершаешь маневров, ты прав. При попытке перестроения может сложиться так, что даже не по версии автоподставщиков, а по ПДД, водитель окажется виновным. Все держится вокруг того, чтобы вывести человека из психологического равновесия, так что здесь главное — не паниковать, сохранять допустимую правилами скорость и не реагировать на провокации», — рассказал Урюков.

Специалист отметил, что, если инцидент уже произошел, нужно вызвать ГИБДД, а не пытаться что-то объяснить мошенникам. Часто бывает такое, что мошенники видят уверенность жертвы и просто уезжают.