В Челябинске обсудили причины ажиотажного спроса на сахар

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

1 апреля 2022, 10:30 Татьяна Михайлова

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Ведущие нового подскаста рассказали о пользе и вреде этого продукта.

Медиахолдинг «Гранада Пресс» запустил проект – подкасты «Простые разговоры». В каждом выпуске трое ведущих – Александр Файрузов, Сергей Филичкин и Максим Сельницин – спорят на разные темы.

«Мы заранее только в общих чертах обрисовываем тему предстоящего разговора, а в остальном идет полная импровизация в чём и прелесть такого жанра как подкаст», – считает Максим Сельницин.

Первый выпуск «Просты разговоров» был посвящен сахару. Ведущие разбирались, как появился этот продукт, какую роль он играет в обменных процессах человеческих организма, а также пытались выяснить, чем был вызван ажиотажный спрос на сахар. «Я бы успокоил людей. Сахара много, бежать за ним не стоит», – подытожил беседу Александр Файрузов.

Полный выпуск подкаста доступен в телеграм-канале «Челябинск Сегодня», «Яндекс.Музыке» и на платформе castbox.fm.