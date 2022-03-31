Вице-премьер Борисов заявил, что серийное производство самолетов МС-21 может быть отсрочено на один-два года

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что в связи отказом американской компании Pratt & Whitney от поставок двигателей серийное производство гражданских самолетов МС-21 сдвинется на один-два года.
Юрий Борисов подчеркнул, что запрет на поставки комплектующих, которые в большом объеме были заложены в ходе проектирования Superjet-100 и МС-21, заставляют российскую сторону оперативно проводить работу по ускоренному импортозамещению.
Однако, несмотря на эти меры, произойдет задержка в серийном производстве вышеуказанных самолетов на один или два года, уточнил сегодня вице-премьер.