Вице-премьер Борисов заявил, что серийное производство самолетов МС-21 может быть отсрочено на один-два года

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31 марта 2022, 21:02 Источник: Telegram

MC-21, UAC/via Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что в связи отказом американской компании Pratt & Whitney от поставок двигателей серийное производство гражданских самолетов МС-21 сдвинется на один-два года.

Юрий Борисов подчеркнул, что запрет на поставки комплектующих, которые в большом объеме были заложены в ходе проектирования Superjet-100 и МС-21, заставляют российскую сторону оперативно проводить работу по ускоренному импортозамещению.

Однако, несмотря на эти меры, произойдет задержка в серийном производстве вышеуказанных самолетов на один или два года, уточнил сегодня вице-премьер.