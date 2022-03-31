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Песков заявил, что не знает подробностей идеи главы Крыма Аксенова о национализации имущества украинцев в республике

, 13:57

Песков заявил, что не знает подробностей идеи главы Крыма Аксенова о национализации имущества украинцев в республике
Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос об идее главы Крыма Сергея Аксенова национализировать на полуострове имущество украинцев, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что не знает подробностей.

По признанию пресс-секретаря президента РФ, он "не знаком с деталями", не может прокомментировать инициативу властей Крыма.

Сергей Аксенов Аксенов ранее заявил, что имущество в Крыму украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет в республике национализировано. Сейчас составляется список, в этом списке есть квартира в Ливадии семьи Зеленского.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил раздать беженцам средства от продажи после национализации квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Крыму или направить их на восстановление инфраструктуры Донбасса.

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