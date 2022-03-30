Глава Минпросвещения РФ об украинских учебниках: «Нацеливали детей на ненависть к России целенаправленно»

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30 марта 2022, 16:29

Сергей Кравцов, Russian Government/ Globallookpress.com

Руководитель Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил о проделанном объёмном анализе свыше 300 украинских учебников. Специалисты определили в итоге, что подрастающее поколение целенаправленно ориентировали «на ненависть к России».

«Мы проанализировали более 300 учебников и учебных пособий. Учебники начальной школы, основной, старшей, и увидели, что это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историю и историческую правду. Нацеливали детей на ненависть к России целенаправленно», − отметил чиновник в своём выступлении.

Российский министр отметил, что в отечественной сфере преподавания стремятся не допускать подобных явлений в учебниках по истории, географии не допускается, «чтобы были искажены факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами».

Особо министр указывает на то, что отравляющее сознание детей содержание можно заметить во многих пособиях и учебниках обычной украинской школы.

Ранее сообщалось, что власти Польша уже гордятся русофобией, возведя ее в ранг «мейнстрима».