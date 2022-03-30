Жители Хабаровского края жалуются на дефицит лекарств

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

30 марта 2022, 18:28

Еще один населенный пункт в Хабаровском крае испытывает сложности с лекарствами: вслед за поселком Сита нехватка препаратов выявлена в госаптеке Переяславки.

Аптечный пункт в поселке принадлежит "Дальневосточному центру лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций" регионального Минздрава. На сегодняшний день там почти не осталось лекарств. Местные жители обратились за помощью к сенатору от Хабаровского края, члену «Справедливой России - За правду» Сергею Безденежных.

Политик сообщил, что люди «не могут купить элементарные лекарства, поэтому вынуждены идти в коммерческую аптеку, благо такая рядом имеется».



- Но цены там соответствующие. Намного выше, чем в госаптеке. Местные жители, помимо высокой стоимости препаратов, жалуются на дефицит лекарств для льготников. По их словам, они имеются, но не для продажи населению. Лекарства берегут на случай проверок различных ведомств, - указал Безденежных.



Напомним, что три недели назад то же самое было и в Сите. По словам главы наспункта Евгения Лупина, тогда на полках аптеки было не более 30% медикаментов от необходимого объема. Лупин также обратился к Безденежных и в прокуратуру.

Решать проблему дефицита начали после того, как к проблеме подключился сенатор. В Ситу со склада направили крупную партию лекарств на сумму почти 170 тысяч рублей. Впервые за три месяца аптека получила полный объем лекарств.