Генконсульство Франции объявило о возобновлении выдачи виз жителям России

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30 марта 2022, 16:12

Улицы Парижа, Vincent Isore/ www.imago-images.de

Франция с 1 апреля отменяет запрет выдачи виз для граждан Российской Федерации, включая туристические, которые были отменены в связи с эпидемией коронавируса. Для получения визы с 1 апреля не нужно будет предъявлять сертификат о прививках вакциной, принятой в ЕС. Такую информацию сообщает в среду, 30 марта, Генеральное консульство республики.

«Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей», − цитирует заявление дипмиссии РСН.

Тем не менее, делается особая пометка, о том, что полученная виза уже дает разрешение на въезд в страну. Каждый россиянин, перед вояжем обязан изучить информацию на сайте МВД Франции.

Напомним, визовый центр Италии в Российской Федерации с 1 марта вновь открыл приём документов для оформления туристических виз жителям государства.