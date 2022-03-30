В «Росавиации» заявили о продлении запрета полётов в аэропорты центра и юга России до 7 апреля

Аргументы Недели → Общество 13+

30 марта 2022, 09:37

Самолёты на взлётке, MOD Russia/ Twitter.com

Руководство «Росавиации» приняло решение продлить временное ограничение полётов самолётов пассажирских рейсов в аэропорты центра и юга Российской Федерации до 7 апреля текущего года информацию сообщает в среду, 30 марта, Федеральное агентство воздушного транспорта.

«До 7 апреля 2022 года 03:45 часов (мск) продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», − приводят «Известия» уточнение ведомства.

Авиакомпаниям России рекомендовали осуществлять перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Подчёркивается, что для этого хорошо подходят аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Воздушные гавани России в других регионах, в том числе и международные, работают в обычном режиме.

Напомним, «Росавиация» предложила российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах временно приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа – 8 марта.