Бывшему депутату Госдумы грозит тюремный срок

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29 марта 2022, 21:23 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Пермском крае закончено расследование уголовного дела, связанное с бывшим депутатом Госдумы Алексеем Бурнашовым.

Следственный комитет сообщает, что окончательное обвинение экс-депутату предъявлено по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в адрес представителя власти), и ч.1 ст.319 (публичное оскорбления представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей). Потерпевшими проходят двое сотрудников ГИБДД. 8 июля 2021 года полицейские остановили автомобиль Бурнашова в центре Перми. Они подозревали, что тот находился в алкогольном опьянении. Депутат остановил машину, вышел из неё и попытался убежать. Когда правоохранитель догнал Алексея, тот оказал сопротивление. Сотрудник полиции получил удар в лицо.

В итоге всё закончилось тем, что Бурнашова задержали. Уже будучи закованным в наручники, он начал оскорблять другого сотрудника МВД. Перед задержанием Алексей так и не предъявил своё депутатское удостоверение. Знакомые с ходом расследования сообщают, что от освидетельствования на опьянение экс-депутат отказался. Полицейские на допросах сообщали, что чувствовали от него сильный запах спиртного. В августе 2021 года Бурнашов всё же решился написать извинения в виде поста в соцсетях. Он заявил, что просит прощения у представителей власти. Конфликт с полицией стоил депутату всей политической карьеры. Лишение Бурнашова статуса спецсубъекта позволило возбудить против него уголовное дело. Теперь ему грозит тюремный срок до 10 лет.

В ходе расследования были проведены три судебные экспертизы. В качестве свидетелей выступали более 20 человек. Проведены осмотры мест происшествия и записей камер наблюдения. Бурнашов не отрицал, что нарушил закон. Но насчёт квалификации действий по ч.2 ст.318 УК РФ он не согласен. Его не устраивает вывод медэкспертизы, что в результате удара правоохранителю был причинён лёгкий вред здоровью. Аналитики считают, что экс-депутат будет настаивать на назначении новой экспертизы, которую возможно провести только на основе медицинских документов.