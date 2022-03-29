Песков не видел указа о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта

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29 марта 2022, 13:05 Источник: ТАСС

Фото с сайта главы Чечни.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не видел указа о присвоении главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта, поэтому никак не может прокомментировать информацию об этом.

«Я пока не могу ничего сказать, потому что я не видел указа», - сказал Песков во время пресс-колла во вторник, добавив при этом, что если указ не закрытый, он будет опубликован.

«Закрытые указы президента, такие тоже бывают, они не публикуются», - сказал Песков.

На вопрос журналиста, имеются ли в таких указах формулировки, обосновывающие присвоение звания, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.

О присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта сообщил в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Звание генерал-майора Росгвардии Кадыров получил в июле 2020 года.