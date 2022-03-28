«Магнит» и «Пятёрочка» предоставят рабочие места россиянам

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28 марта 2022, 22:49

Фото: pixabay.com

Сеть супермаркетов «Магнит» и «Пятёрочка» создали проекты для россиян, чтобы помочь им с трудоустройством. Об этом сообщает «АБН».

С 1 апреля торговая сеть «Пятёрочка» ускорит обучение сотрудников по принципу нового ведения бизнеса в магазинах. Идея программы такова: магазин является самостоятельным бизнесом, его руководители будут действовать как владельцы собственного дела, при этом находясь внутри большой компании.

Также «Пятёрочка» и «Магнит» готовы помочь в трудоустройстве россиянам, оставшимся без работы после закрытия зарубежных магазинов в России. Кроме этого, торговые сети предоставят рабочие места беженцам. Им откроют такие должности как продавец, администратор, оператор склада и водитель.

В Москве «Магнит» уже ищет около трех тысяч сотрудников в тысячу торговых точек. Ищут не только продавцов, но директоров магазинов и товароведов.