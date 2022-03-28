В Подмосковье культуру и спорт переводят в «цифру»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2022, 22:19

Фото: pixabay.com

Цифровизация сфер культуры и спорта проходит в Подмосковье. В рамках совещания с зампредами областного правительства губернатор Андрей Воробьев отметил значимость цифровых платформ, сообщает «Подмосковье сегодня».



Воробьев заявил, что еще одна цифровая новация касается культуры и спорта. А также подчеркнул важность цифровизации этих сфер, как для жителей, так и для представителей власти.



«Я бы хотел обратить внимание, что все эти цифровые платформы — это не дань моде. Это для того, чтобы «А» — удобно жителям, «Б» — чтобы мы эффективно видели, как работают учреждения культуры, чтобы они были доступны, чтобы мы видели отзывы жителей и реагировали на это», - сообщил губернатор.