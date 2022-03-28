Минобороны РФ: высокоточными ракетами «Калибр» уничтожены склады в Житомирской области

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28 марта 2022, 21:41 Источник: ТАСС

фото: Russian Defence Ministry, globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в понедельник об уничтожении "высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области".

По данным Минобороны, с этих складов в Житомирской области осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева.

Генерал-майор Игорь Конашенков также рассказал, что российская оперативно-тактическая авиация уничтожила за сутки 41 украинский военный объект, среди которых две установки реактивных систем залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.

По данным Минобороны РФ, российские военные с начала проведения специальной военной операции уничтожили 309 беспилотных летательных аппаратов, 1 721 танк и 172 установки реактивных систем залпового огня ВСУ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1 721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1 568 единиц специальной военной автомобильной техники", - подытожил Конашенков.

Вооруженные силы РФ в понедельник сбили над Азовским морем украинский вертолет Ми-8, летевший в Мариуполь для эвакуации командиров нацбатальона "Азов" ("Азов" входит в состав ВСУ, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).