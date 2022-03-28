Минобороны РФ: Вооруженные силы РФ сбили вертолет Ми-8, летевший в Мариуполь для эвакуации командиров «Азова»

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28 марта 2022, 19:44 Источник: ТАСС

Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Вооруженные силы РФ в понедельник сбили над Азовским морем украинский вертолет Ми-8, летевший в Мариуполь для эвакуации командиров нацбатальона "Азов" ("Азов" входит в состав ВСУ, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что украинский вертолет Ми-8 сбит в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем. Ми-8 летел "для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона "Азов".

В сообщении Конашенкова говорится, что за понедельник "российской авиацией и средствами ПВО сбиты в воздухе еще три самолета Военно-воздушных сил Украины: два Су-24 западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области".

В районе населенного пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотик.