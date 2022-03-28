Carlsberg group прекращает работу в России

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28 марта 2022, 16:46 Источник: Сайт Carlsberg group

imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg приняла решение продать активы и покинуть российский рынок, заявлено на сайте компании.

«Мы приняли трудное и безотлагательное решение о полной продаже нашего бизнеса в России... Бизнес будет рассматриваться как актив, предназначенный для продажи... и переоценен по справедливой стоимости», — указывается на сайте.

Carlsberg group представляла около 500 марок пива, в их числе Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, Guinness, Baltika, Grimbergen и другие. Ранее корпорация заявляла о приостановке работы в России.

Также прекратила работу на территории РФ голландская пивоваренная компания Heineken — главный конкурент Carlsberg.