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Heineken передаст бизнес новым владельцам, а на время перехода продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам

, 14:06 Источник: сайт Heineken

Heineken передаст бизнес новым владельцам, а на время перехода продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам
Fred de Noyelle / GODONG , globallookpress.com

Компания передаст бизнес новому владельцу, а на время перехода продолжит выплачивать зарплату сотрудникам, заявлено на сайте компании.

«Владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым или жизнеспособным в сложившихся обстоятельствах», — сообщила компания и добавила, что в Heineken поражены военными действиями на Украине. (цитата по РБК).

При этом Heineken обеспечит выплатами всех, кто потерял работу в компании. 

«Чтобы обеспечить безопасность и благополучие нашим сотрудникам, а также снизить риски национализации [имущества], мы пришли к выводу, что продолжим недавно сокращённые операции в этот переходный период. При любых обстоятельствах мы гарантируем выплаты зарплат 1800 сотрудникам до конца 2022 года, а также сделаем все для их гарантированного трудоустройства». 

Ранее компания сократила инвестиции и экспорт в Россию, а также производство и рекламу.

В РБК уточняется, что заводы продолжат выпускать пиво под другими брендами.

Сообщается, что размер убытков из-за ухода компании с российского рынка оценивается в 400 млн. евро.

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