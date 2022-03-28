Валерий Рязанский: индексации и выплаты к пенсиям – вопрос, который должен решаться на высшем политическом уровне

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28 марта 2022, 15:59

Валерий Рязанский, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Владимир Путин, выступая на встрече с правительством несколько недель назад, говорил, что требуются решения, связанные с повышением уровня жизни пенсионеров и дал поручения кабмину.

В Госдуме анонсировали рост пенсий в ближайшие три месяца. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказывала, что повышение пенсий произойдет за счет резервного фонда правительства и денег, сэкономленных после выхода страны из пенсионного соглашения с СНГ, в котором Россия состоит тридцать лет.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил в интервью Общественной службе новостей что вопрос дополнительной индексации пенсий и разовых выплат пенсионерам нужно решать на высшем политическом уровне. По его словам, параметры индексации пенсий еще не определены и потребуют достаточно больших сумм, поскольку индексация дорогостоящая процедура, и здесь нужна совместная работа правительства, Госдумы и Совета Федерации.

Рязанский отметил, что пенсионное соглашение с СНГ формально устарело. Каждое государство из республик СССР перешло на свои законы пенсионного обеспечения. Теперь эти страны руководствуются с РФ двухсторонними специальными соглашениями.

С 1 апреля социальные пенсии в России будут увеличены на 8,6%.