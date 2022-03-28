Минтруд готовит предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума

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28 марта 2022, 14:57 Источник: РИА "Новости"

рубли, Gerard Bottino/Keystone Press Agency

Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство в настоящий момент формирует предложения по увеличению минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Антон Котяков уточнил, что предложения, которые формируются Министерством труда и социальной защиты, Минэкономразвития и Министерством финансов будут представлены в ближайшее время.

Руководитель Минтруда напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин ранее поручил правительству страны разработать предложения по индексации МРОТ и прожиточного минимума.