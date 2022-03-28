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Глава Минтруда Котяков заявил, что массовых сокращений в России не планируется

, 14:35 Источник: РИА "Новости"

Глава Минтруда Котяков заявил, что массовых сокращений в России не планируется
офис, pixabay.com

Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в понедельник, 28 марта, заявил на заседании комитета Госдумы, что в стране не планируется массовых сокращений.

Антон Котяков подчеркнул сегодня, что в настоящий момент вопрос о массовых сокращениях на рынке труда не стоит.

По словам руководителя министерства, работодатели ранее уведомили ведомство о планах по сокращению около пятидесяти тысяч сотрудников. По данным Минтруда, в общей сложности по найму в стране работают сейчас примерно 55 миллионов человек.

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