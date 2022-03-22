Новая индексация обещает пенсионерам хорошую прибавку к пенсии

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22 марта 2022, 22:20

Фото: pixabay.com

В планы минтруда на апрель входит индексация российских пенсий. Часть пенсионеров сможет получить прибавку на 8,6% уже с первого апреля, узнали "АБН".



Индексации подвергнут социальные пенсии, которые получат граждане без достаточного трудового стажа и пенсионных баллов для оформления страховой пенсии.



Напомним, что социальную пенсию начинают получать на пять лет позже страховой, которую начисляют по старости.

Индексация социальных пенсий проводиться каждый год. В этот раз на это будет потрачено 33,7 млрд рублей федерального бюджета.