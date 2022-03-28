Телеведущий Малоземов заявил о необходимости проведения «генеральной уборки» компьютера при замедлении его работы

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28 марта 2022, 09:43 Источник: Радио Sputnik

компьютер, pixabay.com

Автор и ведущий программы "Чудо техники" на НТВ Сергей Малоземов рассказал, что делать в случае замедления работы компьютера. Эксперт порекомендовал провести "генеральную уборку" устройства.

Первое, что следует сделать в случае замедления работы компьютера, – отключить автозагрузку ряда приложений. Далее рекомендуется оптимизировать память устройства. Для этого в настройках необходимо найти пункт "оптимизация диска" или дефрагментация.

Сергей Малоземов в разговоре с Радио Sputnik заявил, что после этого желательно удалить ненужные файлы, поскольку обычно много места в памяти компьютера занимают изображения, видеозаписи и музыка. Также можно найти пункт "очистка памяти", который удаляет все ненужные резервные файлы.