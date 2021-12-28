Создан универсальный квантовый компьютер на ионах

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28 декабря 2021, 23:15 Татьяна Савкина Источник: Национальная научная сеть, nsnet.ru

Фото: teknoblog.ru

Прототип разработан в рамках дорожной карты по квантовым вычислениям, реализуемой Госкорпорацией «Росатом».



Российские ученые представили прототип квантового компьютера на ионах. Они смогли создать систему, применив оригинальную технологию масштабирования квантовых процессоров.



В классических вычислительных устройствах информация раскладывается на биты — 0 или 1. В квантовых устройствах наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный находиться в обоих состояниях одновременно.



В ходе эксперимента ученым из Российского квантового центра и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН удалось показать, что качество операций между кубитами превосходит качество операций над независимыми частицами. В будущем это обеспечит более высокое качество реализации квантовых алгоритмов.



«Для нас это первый значимый результат в работе над дорожной картой по квантовым вычислениям. На созданной базе к концу 2024 года будет построен универсальный квантовый компьютер с облачным доступом. Сегодня платформа на ионах демонстрирует одни из самых интересных результатов, что особенно примечательно, так как пять лет назад ионы не считались приоритетным направлением развития», — подчеркнул Руслан Юнусов, руководитель проектного офиса по квантовым технологиям «Росатома».

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