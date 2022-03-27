СКР: пропавшую в Иркутской области девочку Любовь Воронцову нашли мёртвой

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27 марта 2022, 14:31

фото: Лиза Алерт, Вконтакте

Пропавшую в Иркутской области девочку Любовь Воронцову в воскреснье, 27 марта, нашли мёртвой. Тело школьницы обнаружили в реке. Днем 18 марта Люба Воронцова ушла в школу, но на уроках она не присутствовала.

Вечером того же дня восьмиклассница находилась в районе мемориала «Вечный огонь», откуда направилась к памятнику Якова Похабова. Домой она не вернулась и с тех пор ее местонахождении ничего не было известно. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Сегодня в 20 километрах от Иркутска вниз по течению реки Ангары спасателями и следователями извлечено тело безвести пропавшей девочки.

На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов центрального аппарата СК России и СУ по Иркутской области, сотрудников ГУ МВД, МЧС и Росгвардии России по Иркутской области.

По данным СКР, видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено. В карманах куртки находился телефон школьницы.

Следователи третьего отдела по расследованию ОВД СУ СК России по Иркутской области выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти несовершеннолетней. Расследование уголовного дела продолжается.