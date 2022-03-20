СКР: в Иркутске дело возбуждено по факту пропажи девочки 14 лет Любы Воронцовой

Аргументы Недели → Происшествия 13+

20 марта 2022, 15:27

Любовь Воронцова

В Иркутске пропала девочка Любовь Воронцова. По версии следствия, в пятницу, 18 марта, девочка ушла в школу и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Установлено, что на уроках школьницы не было.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Любови Воронцовой следователи следственного отдела по Кировскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье "убийство".

На розыск восьмиклассницы мобилизованы наряды полиции, сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтеров поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Приметы Любы Воронцовой: рост 155 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы русые, стрижка каре.

Школьница была одета в шапку и куртку на замке бежевого цвета до середины бедра, белую школьную рубашку и черную юбку. На ногах ботинки на платформе черного цвета.