Илон Маск серьёзно думает о создании новой социальной сети

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27 марта 2022, 14:00 Источник: Свободная пресса

Илон Маск, Patrick Pleul/ZB

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск всерьез задуматься о создании собственной социальной сети. 25 марта Илон Маск провел опрос в Twitter. Миллиардер обсуждал со своими подписчиками, нужна ли свобода слова для функционирования демократии.

Он спросил у подписчиков мнение, строго ли эта соцсеть придерживается этого принципа. Примерно две трети его подписчиков сообщили, что платформа не придерживается принципов свободы слова.

Маск подумал создать собственную соцсеть, исключающую пропаганду с какой-либо стороны. Вопрос о создании соцсети без пропаганды и с открытым исходным кодом задал миллиардеру один из подписчиков его микроблога в Twitter и написал, что свободе слова на такой платформе можно было бы уделять внимание в первую очередь, сообщает "Свободная пресса".

"Я серьезно над этим думаю", — ответил подписчику Илон Маск.

Противостояние президента США Джозефа Байдена и богатейшего человека планеты Илона Маска может стоить Демократической партии, как минимум, победы на следующих выборах.