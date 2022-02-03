Конфликт между Джо Байденом и Илоном Маском может ударить по рейтингу демократов

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3 февраля 2022, 22:21 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Противостояние действующего лидера США Джозефа Байдена и богатейшего человека планеты Илона Маска может стоить Демократической партии, как минимум, победы на следующих выборах. И без того низкий рейтинг нынешнего американского президента рискует упасть до уровня «микромира». Администрация Белого Дома в очередной раз не пригласила господина Маска на мероприятие, посвящённое производству электромобилей и крупнейшего их производителя – Tesla. Зато приглашения были разосланы прямым конкурентам Илона Маска, представителям компании GM и Ford. Президент Байден обсудил с «бизнес-полководцами» предложенный законопроект о социальных тратах на сумму 1.75 трлн $, который в свою очередь богатейший миллиардер планеты подверг жёсткой критике.

В документе, принятие которого в Сенате застопорилось, огромное внимание уделяется климатическим проблемам и переходу на новые возобновляемые энергоисточники. Под данную статью подпадают и электромобили, призванные сократить потребление бензины и массовые выбросы СО2. Байден похвалил лидеров GM и Ford и даже намекнул, что именно за ними – будущее планеты. Илону Маску это сильно не понравилось. В своём аккаунте в Twitter он назвал Байдена «марионеткой в человеческом обличии» и сказал, что президент принимает «американцев за дураков». На этом миллиардер не остановился. Он также призвал всех своих сторонников не голосовать за Демократическую партию на грядущих промежуточных выборах в Конгресс. Сторонники Маска активно его поддержали и даже начали распространять его заявление. Байдену была направлена петиция с требованиями немедленно извиниться перед технологическим магнатом Земли.

Как-никак, а ситуация, произошедшая между Илоном Маском и Байденом, действительно серьёзная. По рейтингу действующего лидера нанесён очередной удар, с которым он едва ли справится. При этом, не стоит забывать, что рейтинг прежнего руководителя Дональда Трампа, напротив, стремительно взлетает. Очевидно, что Трамп может воспользоваться удачным шансом, но как именно он это сделает – пока неизвестно. Также стоит отметить, что во время господства лидера республиканцев у власти, Илон Маск имел очень хорошие отношения с администрацией президента. У Трампа он всегда пользовался особым уважением.

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