Экологическая организация Sierra Club: переход Европы на американский газ приведёт к климатической катастрофе

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27 марта 2022, 14:41 Источник: The Guardian

Zamir Usmanov / globallookpress.com

Переход Европы с российского газа на американский приведёт к климатической катастрофе. Об этом заявила старший директор по энергетическим кампаниям экологической организации Sierra Club Келли Шихан, передаёт британская газета The Guardian.

«Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа (из США. — ред) зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива», — отметила Шихан.

Также эксперт добавила, что поставки американского СПГ на заменят для Европы ископаемые виды топлива.

Ранее США заключили договор с ЕС о поставки сжиженного природного газа.