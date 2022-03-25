США заключили соглашение с ЕС о поставках более 15 млрд куб. м. сжиженного газа на два года

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 марта 2022, 13:41 Источник: Bloomberg

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press, globallookpress.com

США договорились о поставке не менее 15 млрд куб. м. сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, об этом пишет Bloomberg.

Причиной сделки стало желание США снизить зависимость Европейского союза от российского газа, обеспечив его топливом как минимум до 2030 года. Однако соглашение пока подписано на два года.

«Соединенные Штаты будут работать с международными партнерами и стремиться обеспечить дополнительные объемы СПГ для рынка ЕС в размере не менее 15 млрд кубометров в 2022 году с ожидаемым увеличением в будущем», — говорится в информационном бюллетене Белого дома.

О пакте было объявлено во время визита Джо Байдена в Брюссель, где проходит саммит лидеров ЕС.