Гинцбург заявил о старте испытания поливалентной и детской вакцин против коронавируса

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27 марта 2022, 10:04 Источник: ТАСС

Maksim Konstantinov/Global Look Press, globallookpress.com

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о старте клинических исследований поливалентной и детской вакцин против коронавируса, сообщает ТАСС.



Гинцбург уточнил, что клинические исследования буду проводиться на основе трёх штаммов: уханьского, омикрона и дельты. Так, вакцина сможет защитить сразу от разных вариаций ковида.

Также на следующей неделе, в рамках исследования антикоронавирусной вакцины, начнётся вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет: «Клинические исследования вакцины, в частности вакцинация от коронавируса детей, начнутся, думаю, со следующей недели», — приводит ТАСС его заявление.

Однако необходимое число детей все ещё не найдено, сообщил директор центра.

Ранее Гинцбург заявил, что COVID-19 все ещё представляет опасность здоровью.