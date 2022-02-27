Гинцбург заявил, что COVID-19 все еще опасен

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27 февраля 2022, 09:12

COVID-19, pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил 27 февраля, что в России снижается показатель заболеваемости COVID-19, однако растет показатель смертности.

Александр Гинцбург отметил, что спад заболеваемости еще не говорит о том, что коронавирус нового типа перестал быть опасным. "Есть еще такой показатель, как смертность, к сожалению, он растет", – подчеркнул в воскресенье директор центра им. Гамалеи.

Гинцбург отметил, что необходимо по-прежнему делать прививку против коронавирусной инфекции.