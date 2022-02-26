В России выявили более 122,9 тысячи случаев коронавируса за сутки

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26 февраля 2022, 12:21

медик, фото: Hendrik Schmidt/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России составило 16 175 023 человека. При этом за весь период умерли 350 158, выздоровели 13 321 314.

"За последние сутки в России выявлено 122 995 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 14 324 человека, на 4,1% меньше по сравнению с 25 февраля. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 181 343 человека",- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 7 409, Красноярском крае - 4 672, Свердловской области - 4 554, Новосибирской области - 4 432 и Самарской области - 4 220.

Ранее сообщалось, что власти итальянской столичной области Лацио приняли решение приостановить сотрудничество с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи по "Спутнику V".